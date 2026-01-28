Россиянам объяснили, когда можно вернуть деньги за отопление

РИА «Новости»: деньги за отопление можно вернуть, если в квартире холоднее +18

Россияне могут потребовать возврата коммунальных платежей за отопление, если в квартире температура держится ниже отметки 18 градусов тепла. Об этом РИА «Новости» сообщила эксперт проекта «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.

Она напомнила, что при отоплении жилых помещений по закону должна обеспечиваться температура не ниже 18 градусов тепла, а в угловых комнатах — не ниже +20 градусов.

Когда в доме или квартире холодно, жильцам нужно обратиться с заявкой-жалобой в обслуживающую организацию.

«При выявлении нарушений подачи тепла перерасчет должны произвести автоматически в следующем месяце, однако на практике такое происходит не всегда. Поэтому лучше обратиться за перерасчетом самостоятельно», — заявила Дайнеко.

В письменном заявлении необходимо объяснить суть выявленных нарушений, их продолжительность, а также представить акт обследования теплосетей, добавила эксперт. Для подачи жалоб и обращений можно использовать сервисы портала «Госуслуги», заключила она.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на оплате отопления.