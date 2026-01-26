Расчетный центр Подмосковья напомнил способы сэкономить на оплате отопления

Специалисты Единого расчетного центра Подмосковья рассказали, как жители могут контролировать счета за отопление. Есть три ключевых способа повлиять на сумму в квитанции.

Для контроля показателей можно установить индивидуальный счетчик тепла и не забывать вовремя его поверять.

Кроме того, разумная регулировка температуры в квартире может сократить расходы на обогрев на 30-40%. Не менее важно ежемесячно передавать показания приборов учета, чтобы начисления были точными.

Итоговая сумма зависит от тарифа и объема потребленного тепла, который определяют по показаниям общедомовых и индивидуальных счетчиков. Если же счетчика нет, он сломался или клиент забыл передать показания, то первые три месяца расчет идет по среднему потреблению, а потом — по нормативу.

Тарифы на отопление для каждой управляющей компании утверждает специализированный комитет.

С вопросами по начислениям или установке счетчика можно прийти в офис расчетного центра, позвонить по телефону 8 (499) 444-01-00. Также получить сведения можно в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».