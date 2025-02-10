Без Пельменей и Тумбочек. В России захотели запретить называть детей нестандартными именами

В Госдуме разработали законопроект о введении ограничений на выбор имен для новорожденных. Об этом сообщила первый заместитель председателя Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в эфире своего Telegram-канала.

Проект создали совместно с Министерством юстиции. По словам парламентария, документ внесут на рассмотрение, когда будет определенность, «откуда мы можем выбирать эти имена».

Буцкая уточнила, что предлагается ввести «закрытый» список разрешенных имен, чтоб защитить детей от таких названий как Пельмень, Стол или Тумбочка. Депутат считает важным предоставить родителям свободу выбора имени, однако она должна иметь границы, когда речь идет о правах самого ребенка.

Ранее в Татарстане предложили разрешить ЗАГСам отказывать родителям, если они хотят назвать ребенка кличкой животного или предметом. Это позволит защитить детей от возможной дискриминации из-за слишком необычного имени.