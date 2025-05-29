Россиянам объяснили, как защитить себя от кибермошенников

Мошенники начали массово «разводить» школьников, продавая фальшивые ответы ЕГЭ и выманивая персональные данные для доступа к Госуслугам. Об этом 360.ru заявила эксперт по мошенникам, правозащитница Екатерина Дуб.

По ее словам, телефонные мошенники придумывают новые схемы обмана, переключившись на детей. Главная задача аферистов — узнать персональные данные и украсть аккаунт Госуслуг, а затем выведать информацию о родителях, чтобы оформлять микрозаймы и кредиты.

«Они звонят якобы из школы и просят назвать код из смс-сообщения, чтобы внести „данные“ в электронный журнал ребенка. Они говорят, чтобы школьник взял телефон родителей и назвал код», — сказала правозащитница.

Дуб добавила, что мошенники также запустили в Сети фишинговые сайты и Telegram-каналы с якобы ответами на ЕГЭ.

«Защитить себя очень просто — нужно оформить в Госуслугах самозапрет на получение кредитов в банках и микрофинансовых организациях. Если мошенники получат доступ к порталу, пока они снимут самозапрет, вы выиграете время и смените пароль», — заключила она.

Ранее мошенники обманули 91-летнего ученого из Санкт-Петербурга на 43 миллиона рублей.