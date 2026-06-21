Россиянам объяснили, как суд определяет размер алиментов

Если между родителями нет соглашения, суд может установить алименты на детей размером до половины зарплаты. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат Оксана Старожильцева.

«При отсутствии соглашения об уплате алиментов на несовершеннолетних детей они взыскиваются судом с родителя ежемесячно в размере одной четверти заработка на одного ребенка», — сказала она.

На двух детей будет взыскиваться треть зарплаты, на трех и больше детей — половина.

По словам Старожильцевой, если у родителя отсутствует стабильный заработок или он получает зарплату в натуре, суд может установить размер алиментов в фиксированной денежной сумме.

Ранее стало известно, что мужчины стали чаще требовать алименты от бывших жен. И суды нередко удовлетворяют такие иски.