Адвокат Гимадеева рассказала, что мужчины стали чаще требовать алименты от бывших жен

Адвокат Ольга Гимадеева в разговоре с KP.RU обратила внимание на тенденцию, при которой бывшие мужья подают на своих экс-супруг требования о выплате алиментов. По ее словам, мужчины все чаще используют определенную норму закона в своих интересах.

Специалист отметила, что в соответствии с законом бывший супруг вправе требовать алименты на свое содержание от бывшей жены, если он потерял трудоспособность в период брака или в течение года после развода. Хотя изначально эта норма была введена для защиты женщин, в последние годы ею стали активно пользоваться мужчины.

Гимадеева отметила, что суды нередко удовлетворяют такие иски, но размер выплат чаще всего составляет один или два МРОТ, хотя бывают иски и на 500 тысяч рублей.