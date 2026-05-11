Россиянам объяснили, как сэкономить до 28 тысяч рублей на оплате газа

Россияне могут каждый год экономить на оплате газа до 28 тысяч рублей за счет его рационального использования. Об этом РИА «Новости» сообщил эксперт НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников.

По его словам, ключевую экономию дают установки индивидуального счетчика газа и применение программируемого термостата для отопления. Счетчик помогает платить по фактическому расходу газа, а термостат — снижать температуру ночью и в отсутствие жильцов.

«Счетчик газа — (экономия — прим. ред.) 200-800 рублей в месяц, 2400-9600 рублей в год. Термостат на котел — 500-1500 рублей в месяц и 6000-18 000 рублей в год», — подчеркнул Решетников.

Дополнительная экономия возможна при использовании энергоэффективной кухонной техники и посуды.

