Дачникам рассказали, как бесплатно подключить газ на участке

Депутат Селезнев: газ подведут к даче бесплатно, если оформить ее как жилой дом

Владельцы дач и домов в садовых товариществах смогут в этом году бесплатно подключить газ к участку, но для этого необходимо соблюсти несколько условий, включая регистрацию недвижимости в Росреестре. Об этом РИА «Новости» рассказал первый зампред комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР).

Он напомнил, что в России действует программа социальной газификации домовладений, согласно которой газопровод бесплатно могут провести до границ земельных участков. Гражданам придется оплатить только разводку по участку, приобретение котла, плиты и счетчика.

Депутат добавил, что для участия в программе нужно выполнить четыре условия. Согласно первому, участок или СНТ должны находиться в границах газифицированного населенного пункта.

«Второе: участок должен быть зарегистрирован в Росреестре, то есть у вас на руках выписка из ЕГРН. Третье: дом должен быть оформлен именно как жилой, а не как садовый», — добавил он.

После этого собственником или решением общего собрания СНТ следует направить заявку на подключение. Проблема лишь в том, что по документам дом должен быть жилым, а не садовым домиком. Для того, чтобы «Газпром» подключил такой газ, придется сначала зарегистрировать строение в кадастре надлежащим образом.

В конце прошлого года свыше трех тысяч жителей Подмосковья перевели дачные дома в жилые, чтобы получить такие преимущества по закону, как, например, регистрация по месту жительства и оформление ребенка в детский сад.