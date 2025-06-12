Россиянам объяснили, как рассчитать будущую пенсию

Депутат Гаврилов: с 2025 года расчет страховой пенсии идет по формуле ИПК

Глава комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал RT , как россиянам узнать размер своих будущих выплат. Он отметил, что в первую очередь человек должен руководствоваться официальными данными, которые закреплены в федеральных законах. Эти данные публикуют Социальный фонд и правительство России.

С 2025 года страховую пенсию рассчитывают по новой формуле, учитывающей индивидуальные пенсионные коэффициенты.

«Сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на стоимость одного пенсионного коэффициента, после чего прибавляется фиксированная выплата», — пояснил депутат.

Например, если набрать 70 баллов, пенсия будет 18 297 рублей 30 копеек. Гаврилов уточнил, что для права на пенсию в 2025 году нужно набрать минимум 30 баллов и иметь стаж работы не менее 15 лет.

«Возраст выхода на пенсию зависит от даты рождения и определяется по переходной шкале, утвержденной законом», — добавил он.

Работающие пенсионеры могут увеличить количество своих пенсионных баллов за счет страховых взносов. Однако Гаврилов отметил, что при официальной занятости их пенсия фактически ниже, чем у тех, кто не работает.

Однако, по словам Гаврилова, последнее слово всегда остается за человеком, и выбор определяется комплексом факторов, включающих в себя финансовые, социальные и личные аспекты.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что северный и льготный трудовой стаж могут увеличить пенсию. Получать доплату к страховой пенсии можно по старости или инвалидности. Размер доплаты составит 25% от фиксированной выплаты, но для этого нужно иметь стаж работы не менее 30 лет.