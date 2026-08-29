Россиянам объяснили, как правильно завершить Успенский пост

Иеромонах Феодорит: при выходе из Успенского поста лучше съесть яйца или творог

Православным верующим посоветовали постепенно выходить из двухнедельного Успенского поста, чтобы не перегрузить пищеварительную систему. Врач-реаниматолог, иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал РИА «Новости» , что лучше начать с легкой пищи — яиц и творога.

Священнослужитель посоветовал при завершении поста не объедаться. Не стоит сразу есть все запрещенные до этого продукты, чтобы не навредить здоровью.

«Например, поесть яйца, творог, а в следующие дни постепенно переходить к мясу и обычному режиму питания», — посоветовал он.

Ранее отец Феодорит рассказывал, что во время Успенского поста такие же ограничения, как и во время Великого поста. Запрещено есть мясо, яйца и все молочные продукты, а рыбу позволено приготовить только на праздник Преображения Господня.