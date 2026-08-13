Иеромонах Феодорит напомнил, что в Успенский пост нельзя есть мясо, яйца, молочные продукты

В пятницу, 14 августа, у православных верующих начинается двухнедельный Успенский пост. Он продлится до праздника Успения Пресвятой Богородицы 28 августа, сообщил РИА «Новости» иеромонах Феодорит (Сеньчуков).

Он отметил, что ограничения в этот период идентичны Великому посту: запрещены мясо, яйца и все молочные продукты. Рыбу можно есть только один раз — 19 августа, в праздник Преображения Господня.

По выходным (15, 16, 22 и 23 августа) разрешается употреблять пищу с растительным маслом и вино. По сложившейся традиции в эти дни также допускаются морепродукты, привел слова священника URA.RU.

Священнослужитель напомнил, что гастрономические запреты не являются главной целью. Основное внимание во время любого поста следует уделять духовной жизни, чаще посещать храм, исповедоваться и причащаться.