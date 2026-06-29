Россиянам объяснили, как правильно оформить отказ от выполнения работы

Специалист Санина объяснила, как оформить отказ от выполнения работы по ТК

Фото: РИА «Новости»

Жители России имеют право отказаться выполнять работу или временно приостановить ее по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом, заявила Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру». Об этом сообщил RT.

Оформленный и обоснованный отказ не считается прогулом, отметила специалист.

Санина подчеркнула, что уведомление подают в письменном виде с подписью и должностью, подробно указав причину. Например, при задолженности по зарплате — точную сумму и количество дней просрочки.

Специалист не советует отправлять документ через интернет, поскольку электронные письма, скриншоты и сообщения в мессенджерах не всегда признают в суде. Надежнее вручить его лично с отметкой о получении на втором экземпляре, отправить почтой или через систему кадрового электронного документооборота.

Ранее почти половина опрошенных россиян заявила, что планирует менять работу раз в несколько лет.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте