Россиянам объяснили, как правильно оформить отказ от выполнения работы

Специалист Санина объяснила, как оформить отказ от выполнения работы по ТК

Жители России имеют право отказаться выполнять работу или временно приостановить ее по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом, заявила Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру». Об этом сообщил RT .

Оформленный и обоснованный отказ не считается прогулом, отметила специалист.

Санина подчеркнула, что уведомление подают в письменном виде с подписью и должностью, подробно указав причину. Например, при задолженности по зарплате — точную сумму и количество дней просрочки.

Специалист не советует отправлять документ через интернет, поскольку электронные письма, скриншоты и сообщения в мессенджерах не всегда признают в суде. Надежнее вручить его лично с отметкой о получении на втором экземпляре, отправить почтой или через систему кадрового электронного документооборота.

Ранее почти половина опрошенных россиян заявила, что планирует менять работу раз в несколько лет.