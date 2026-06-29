Около половины опрошенных россиян назвали разумным менять работу каждые пару лет

Менять работу каждые несколько лет разумно, считают 48% сотрудников в России, свидетельствуют результаты опроса, который провели онлайн-сервис психологической поддержки «Ясно» и карьерный центр «Эйч». Об этом сообщил ТАСС .

Еще 32% не разделяют такую позицию из-за нестабильности рынка труда, 18% не определились со своим отношением.

Разделились мнения, что важнее при смене работы. Более интересных задач ждут от нового места 36% респондентов, 31% важно повышение зарплаты, 12% — карьерный рост. На то, что новый коллектив научит чему-то новому, надеются 10%.

В исследовании приняли участие 1092 респондента.

Ранее исследование ТАСС показало, что 60% жителей России предпочитают традиционные бумажные книги электронным форматам. Многие создают домашние библиотеки.