Россиянам объяснили, как получить компенсацию за табачный дым от соседей

Юрист Пачулия: за постоянный дым от соседей можно взыскать до 20 тысяч рублей

Если в квартиру регулярно проникает табачный дым от соседей, то россияне вправе добиваться компенсации через суд. Об этом ТАСС сообщил преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина Георгий Пачулия.

По словам юриста, жители многоквартирных домов имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма. Если это право нарушают, граждане могут обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда.

Размер такой компенсации может составить от пяти до 20 тысяч рублей, однако каждый случай рассматривают индивидуально. Юрист добавил, что речь идет именно о тех ситуациях, когда табачный дым от соседей регулярно проникает в квартиру и причиняет значительный дискомфорт окружающим. При этом курить в жилых помещениях законодательством не запрещено.

«Верховный суд Российской Федерации по данному поводу уже высказывался в своем определении № 67-КГ17-16, где указал, что курить в жилом помещении многоквартирного дома, по своей сути, можно, поскольку это является частной собственностью, но так, чтобы табачный дым не выходил за пределы помещения курильщика», — подчеркнул Пачулия.

Штрафом может обернуться не только вредный для здоровья запах. Потребовать с соседей компенсацию до пяти тысяч рублей можно также за ночной шум от стиральной машины.