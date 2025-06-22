Россиянам объяснили, как перевести окна в летний режим

Калинкин: окна нужно переводить в летний и зимний режимы

Пластиковые окна оснащены сезонной фурнитурой, которую нужно адаптировать под разное время года. Об этом «Газете.ru» рассказал руководитель направления «КМС» подразделения «Полимерные мембраны и PIR» ТЕХНОНИКОЛЬ Алексей Калинкин.

Он отметил, что существует три режима настройки окон. При зимнем режиме створка прижимается плотнее, уменьшая теплопотери, а при летнем она должна прилегать менее плотно для улучшения вентиляции. Стандартный режим — это универсальный вариант, который подходит для межсезонья.

По словам Калинкина, если окна не регулировать, то зимой могут появиться сквозняки, а стекла начнут запотевать. Из-за отсутствия регулировки появляются проблемы с открыванием и закрыванием.

Эксперт рекомендовал с наступлением лета возвращать цапфы (металлические элементы по периметру створки) в исходное положение. Это улучшит вентиляцию и снизит нагрузку на уплотнитель.

«Круглые элементы поворачиваем в сторону комнаты, а овальный устанавливаем вертикально», — посоветовал он.

Для того, чтобы окна прослужили долго, необходимо проводить их техническое обслуживание. Фурнитура требует сезонной регулировки осенью и весной, добавил Калинкин.

Диетолог Ольга Редина ранее напомнила, что в летний период важно не только наслаждаться теплыми днями, но и помнить о правильном питьевом режиме. В день необходимо пить не менее двух литров негазированной воды.