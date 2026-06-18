Россиянам объяснили, как грамотно просить о повышении зарплаты

HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева поделилась советами, как грамотно подойти к вопросу повышения зарплаты. Прежде чем обсуждать этот вопрос с руководителем, нужно собрать данные и подготовиться, передает RT .

Для начала следует изучить актуальную рыночную вилку зарплат. Для этого нужно проанализировать открытые источники и сравнить свою позицию с похожими по параметрам: должность, уровень, опыт работы, отрасль, размер компании, город и режим работы.

Прокушева подчеркнула, что зарплаты в крупных городах и регионах могут отличаться в полтора-два раза. «Дополнительно учитывайте детали вакансии. Одна и та же должность в крупной корпорации и в небольшой фирме могут требовать разного уровня ответственности и компетенций. Без учета этих факторов сравнение будет искаженным», — добавила она.

Кроме того, стоит обратить внимание на дополнительные опции сверх оклада. Работодатели могут предлагать годовую премию, ДМС, оплату обучения, корпоративный транспорт или удаленку, технику, дополнительный отпуск. Иногда предложение с окладом на 10% выше, но без бонусов и соцпакета оказывается менее выгодным, чем текущая позиция.

Самым убедительным аргументом для повышения зарплаты является реальный вклад сотрудника в развитие бизнеса. Улучшения и изменения важно отражать в конкретных фактах и цифрах: как решения сотрудника повлияли на прибыль компании или помогли сократить расходы, на сколько процентов выросли ключевые метрики, какие новые задачи или проекты сотрудник взял на себя за последний год.

Прокушева также отметила, что сумма или процент увеличения зарплаты должны быть максимально конкретными. Если работодатель не готов к повышению окладной части, можно задать вопрос про разовое премирование, улучшение условий труда или расширение соцпакета.

Важно помнить, что в ТК РФ предусмотрена статья 134, которая обязывает работодателей индексировать заработную плату. Однако индексация отличается от повышения заработной платы по ряду критериев: она обязательна для всех работников, проводится не реже одного раза в год, зависит от роста цен и уровня инфляции. Ежегодная индексация обязательна только для государственных бюджетных учреждений. Коммерческие организации устанавливают порядок индексации самостоятельно и фиксируют его во внутренних кодексах и положении об оплате труда.