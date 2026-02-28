Россиянам объяснили, что делать в случае кражи денег со счета

Адвокат Талызин: жертве мошенников нужно обратиться в полицию с выпиской звонков

Пострадав от кибермошенничества, следует запросить выписки у оператора связи и банка. После этого можно обращаться в полицию, сообщил РИА «Новости» адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Денис Талызин.

У оператора сотовой связи он посоветовал запросить детализацию входящих и исходящих СМС и звонков, получить выписку со счета. От банка тоже потребуется выписка. По словам Талызина, это позволит подтвердить факт списания денег, дату, время и сумму.

Важно сохранить все СМС, связанные с мошенниками, и сделать скриншоты. Затем со всеми доказательствами нужно написать заявление в полицию.

«В случае спора с оператором сотовой связи или компанией, которая на легальных основаниях списывала денежные средства за участие в розыгрыше или предоставление ненужных услуг и так далее, можно обратиться с исковым заявлением в суд», — сказал адвокат.

