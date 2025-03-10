Россиянам объяснили, что делать при неизвестном переводе на карту

МВД России объяснило, что делать, если на карту поступили деньги от неизвестного

Svetlana Vozmilova/Global Look Press
Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/www.globallookpress.com

Денежный перевод на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть началом мошенничества либо ошибкой другого клиента банка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Представители правоохранительных органов рассказали, что, если человек получил сообщение о зачислении на карту средств от неизвестного ему лица, в первую очередь следует проверить баланс личного счета через мобильное приложение или официальный сайт банка. Это поможет проверить подлинность сообщения и не столкнуться с подделкой.

Далее пользователям, оказавшимся в такой ситуации, рекомендуют сообщить о незапланированном поступлении денег в банк. Там зарегистрируют обращение клиента и проведут проверку.

Пока обстоятельства ситуации не будут уточнены, россиянам не стоит тратить полученную сумму, поскольку в последствии это может быть оценено как необоснованное обогащение, что влечет за собой обязательство возврата суммы и возможные судебные издержки.

«Если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема (например, с последующим шантажом в связи с переводом „террористу“ или транзитным переводом украденных денег через вашу карту)», — предостерегли в пресс службе ведомства.

Полицейские добавили, что, чтобы обезопасить себя от мошеннических действий, пользователи должны проводить все операции через банк, а также сохранять записи разговоров и переписки.

Ранее руководитель направления кибербезопасности Максим Большаков призвал россиян применять многофакторную аутентификацию и создавать сложные пароли, чтобы не попасть на удочку мошенников.

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