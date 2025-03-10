Россиянам объяснили, что делать при неизвестном переводе на карту

МВД России объяснило, что делать, если на карту поступили деньги от неизвестного

Денежный перевод на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть началом мошенничества либо ошибкой другого клиента банка. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

Представители правоохранительных органов рассказали, что, если человек получил сообщение о зачислении на карту средств от неизвестного ему лица, в первую очередь следует проверить баланс личного счета через мобильное приложение или официальный сайт банка. Это поможет проверить подлинность сообщения и не столкнуться с подделкой.

Далее пользователям, оказавшимся в такой ситуации, рекомендуют сообщить о незапланированном поступлении денег в банк. Там зарегистрируют обращение клиента и проведут проверку.

Пока обстоятельства ситуации не будут уточнены, россиянам не стоит тратить полученную сумму, поскольку в последствии это может быть оценено как необоснованное обогащение, что влечет за собой обязательство возврата суммы и возможные судебные издержки.

«Если с вами свяжется отправитель с просьбой вернуть деньги на другие реквизиты, не соглашайтесь. Это может быть мошенническая схема (например, с последующим шантажом в связи с переводом „террористу“ или транзитным переводом украденных денег через вашу карту)», — предостерегли в пресс службе ведомства.

Полицейские добавили, что, чтобы обезопасить себя от мошеннических действий, пользователи должны проводить все операции через банк, а также сохранять записи разговоров и переписки.

Ранее руководитель направления кибербезопасности Максим Большаков призвал россиян применять многофакторную аутентификацию и создавать сложные пароли, чтобы не попасть на удочку мошенников.