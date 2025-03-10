Киберэксперт Большаков призвал россиян применять многофакторную аутентификацию

Один из способов — атаки на банковские API. Преступники находят уязвимости в интерфейсах программирования, которые банки используют для связи с другими системами. Это позволяет злоумышленникам получить доступ к данным клиентов или изменять транзакции.

Также специалист упомянул вредоносные браузерные расширения. Они выглядят полезными, например, для управления финансами. После установки такие расширения перехватывают информацию на банковских сайтах и перенаправляют деньги на счета мошенников.

Большаков включил в список мошенничество через голосовых помощников. Злоумышленники используют технологии, имитирующие голос, чтобы активировать устройства и отдавать финансовые команды.

Киберэксперт советует заряжать устройства через адаптеры без передачи данных, скачивать приложения только из проверенных источников, регулярно проверять учетные записи на утечки данных, применять многофакторную аутентификацию и создавать сложные пароли.