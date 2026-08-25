Россиянам объяснили, чем опасны летучие мыши для человека

Летучие мыши могут представлять собой опасность для человека, поскольку являются переносчиками зоонозных заболеваний. Об этом 360.ru сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По его словам, рукокрылые могут переносить недуги, общие для человека и животных. Самым опасным из них является бешенство.

«Контактировать с летучими мышами, тем более давать им себя кусать, конечно же, не стоит», — предупредил специалист.

Шеляков отметил, что распознать зараженную особь на первый взгляд бывает непросто. Бешенство не всегда проявляется агрессией, чаще оно имеет тихую форму. Опасным признаком может быть отсутствие у животного страха перед человеком.

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