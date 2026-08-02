Россиянам объяснили, чем опасно купание в фонтанах

Онищенко: купание в фонтане может привести к переохлаждению

Купание в фонтане может обернуться переохлаждением организма или кожными заболеваниями. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Теоретическая возможность получить заболевание или какие-то кожные нарушения, нахлебавшись воды из фонтана, существует, но она эпидемиологически не значима», — пояснил он.

По словам академика, вода для сооружений набирается из водопроводной, она регулярно проверяется и остается довольно чистой. Однако при купании в прохладную погоду существует риск переохладиться, поскольку вода в фонтанах циркулирует и не нагревается.

«Берегите себя, с Днем ВДВ, с праздником! Мы гордимся, это действительно очень эффективная и боеспособная часть нашей армии», — добавил Онищенко.

Ранее стало известно, что в центре Москвы 2 августа ограничат движение на Ильинке из-за праздника ВДВ.