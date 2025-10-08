Россиянам объяснили алгоритм действий, если на них повесили кредит мошенники

Адвокат Ярмуш: при оформлении мошенниками кредита надо обратиться в МВД и банк

Пострадавшим от оформления на них кредитов мошенниками необходимо немедленно обратиться в службу безопасности банка и МВД. Об этом RT сообщила адвокат Мария Ярмуш.

По ее словам, в письменном заявлении нужно потребовать от кредитной организации не начислять проценты по займу и заблокировать кредитный счет.

«Написать заявление, что мошенники оформили кредит, стало об этом известно из такого-то источника. Он просит по факту мошенничества возбудить уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц», — сказала правозащитник.

Ярмуш добавила, что таким образом человек сможет доказать, что не работает в цепочке с мошенниками и не совершает мошеннических действий, а является потерпевшим.

«Надо четко понимать, что пострадавший от мошенников не должен гасить этот кредит из своих денег. В суде это расценят как признание долга», — добавила она.

