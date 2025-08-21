Появился список признаков мошенничества при снятии денег в банкомате

Центробанк определил признаки мошеннических действий при снятии наличных в банкоматах. Список опубликовали на сайте регулятора.

В перечень вошли девять признаков, которыми будут руководствоваться кредитные учреждения. Речь идет о нехарактерном поведении при снятии денег, изменении активности телефонных разговоров за шесть часов до операции, увеличении лимита на выдачу наличных, снятии средств в течение 24 часов после оформления займа или кредита.

Банки станут обращать внимание на время дня, в которое поступил запрос, расположение банкомата, периодичность запросов и сумму. Теперь операторы смогут предоставлять кредитным организация сведения о смене характеристик телефона, благодаря которому осуществляется снятие денег, наличии на устройстве вирусов и получении пользователем большого числа коротких сообщений.

К признакам обмана отнесли пять и более отказов в выдаче наличных за день из-за неверного пин-кода или превышения лимита кредитования.

Ранее заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев назвал одной из самых распространенных уловок мошенников перед 1 сентября создание фальшивых чатов в мессенджерах.