Финансовый эксперт Дроздова рекомендовала использовать правило «24 часов» для накоплений

Для создания накоплений без рисков финансовый эксперт Елена Дроздова рекомендовала откладывать 10% от основного дохода. Об этом сообщил NEWS.ru .

Специалист предложила сократить расходы на частые доставки еды и отказаться от ненужных платных сервисов. По ее словам, накопление — это не отказ от всего, а осознанное потребление.

«Вы начинаете понимать, куда уходят ваши деньги, и решаете, на что их действительно стоит тратить, а что можно отложить. Необходимо научиться откладывать 10–20% от каждого дохода», — отметила эксперт.

Она посоветовала воспользоваться правилом «24 часов»: если хочется приобрести что-то немедленно, следует отложить покупку на сутки. Часто интерес к желанной ранее вещи быстро угасает.