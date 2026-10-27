Россиянам назвали выгодные даты для отпуска в ноябре

Россияне могут продлить отдых в ноябре 2026 года до девяти дней благодаря Дню народного единства. Об этом со ссылкой на экспертов «Авито Работы» сообщил RT .

Праздник выпадает на среду, 4 ноября, а 3 ноября будет сокращенным рабочим днем. Для финансовой выгоды специалисты посоветовали взять отпуск с 31 октября по 8 ноября. В этом случае потратятся восемь дней оплачиваемого отдыха, а непрерывный период каникул составит девять дней.

Если цель — сберечь дни отпуска, его можно оформить со 2 по 6 ноября. Тогда израсходуются только четыре дня (2, 3, 5 и 6 ноября), а продлится отдых те же девять дней подряд за счет выходных.

Аналитики напомнили, что разделить ежегодный отпуск можно по соглашению с работодателем, при этом одна из его частей должна составлять не менее 14 календарных дней.