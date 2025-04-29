Россиянам назвали тревожные признаки охлаждения в отношениях

Некоторые тревожные признаки могут указывать на охлаждение в отношениях и утрате интереса со стороны партнера. Как вернуть былую теплоту, Пятому каналу рассказал психолог Павел Решетов.

О потере интереса свидетельствует изменение в поведении: партнер перестал следить за собой или, наоборот, начал чрезмерно ухаживать. Еще один признак — исчезновение маленьких знаков внимания. Об охлаждении говорит сокращение времени, проводимого вместе, отсутствие комплиментов и тактильного контакта.

«Партнер может не понимать и не принимать наших потребностей и интересов, а, в свою очередь, мы тоже можем не понимать и принимать его интересы и потребности. И это тоже может послужить причиной охлаждения наших отношений», — объяснил психолог.

Бороться за отношения стоит только тогда, когда оба партнера осознают ценность друг друга. Чтобы вернуть былую теплоту, нужно начать активно делиться своими переживаниями и интересоваться желаниями другого. Неотъемлемой частью общения должны стать искренние комплименты и поддержка.

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