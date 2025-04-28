Психолог Лунюшин связал ревность со страхом потерять выгоду от отношений

Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт Сергей Лунюшин объяснил в беседе с RuNews24.ru причины ревности у мужчин и женщин. Страхи могут быть как обоснованными, так и воображаемыми.

По словам эксперта, корни ревности лежат в боязни потери. Так, женщины, склонные к низкой самооценке, боятся одиночества и неуверенности в завтрашнем дне. Нередко ревность возникает из-за страха оказаться брошенной и ненужной.

Другая распространенная причина ревности — страх утратить материальные или статусные выгоды от брака. Сюда относятся престиж, доход или высокий уровень жизни. Иногда человек переживает, что прошлые травматические опыты повторятся, пояснил психолог.

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