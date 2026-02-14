С наступлением холодов отмечается рост числа бытовых пожаров. Когда температура опускается ниже –25 градусов, вероятность возгораний значительно возрастает, сообщил сайт DailyMoscow .

Эксперты связывают эту тенденцию с активным использованием отопительных приборов и повышенной нагрузкой на инженерные системы жилых домов. Основной причиной пожаров в зимний период становится перегрузка электросетей.

Дополнительный риск создают самодельные приборы и небезопасные способы обогрева, такие как сушка одежды на батареях и оставленные без присмотра камины. Печное отопление также представляет опасность: трещины в кладке, перекал печей и скопившаяся в дымоходах сажа могут привести к выходу пламени за пределы топки.