Россиянам назвали стоимость самогонного аппарата

Покупка самогонного аппарата в России в среднем обойдется в 9 128 рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование компании «Атол».

В 2025 году объем продаж самогонных аппаратов относительно показателей 2024-го вырос на 1%. В среднем один такой аппарат покупали за 9 128 рублей.

При этом на 64% увеличился спрос на наборы для приготовления настоек, до 1 265 рублей, а пива — на 39%, до 1 677 рублей.

Объем продаж хмеля в России увеличился на 46%, его приобретали в среднем за 328 рублей, что на 15% дороже, чем в 2024 году.

Ранее кардиолог опроверг миф, что красное вино приносит сердцу пользу благодаря содержанию ресвератрола и полифенола. Он напомнил, что алкогольный напиток все равно остается токсичным для организма, вредит сосудам и сердечной мышце. Для терапевтического эффекта вина придется выпить слишком много.