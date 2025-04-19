Россиянам назвали стоимость приготовления пасхального кулича с глазурью и изюмом

Пасхальный кулич с изюмом и глазурью обойдется россиянам в 271 рубль

Накануне Пасхи тем, кто решит приготовить праздничный кулич самостоятельно, придется заплатить за ингредиенты к нему около 271 рубля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на открытые данные и статистику Росстата.

Для расчета взяли рецепт кулича, который весит около 600 граммов, и порции белковой глазури.

Для теста понадобится 125 миллилитров молока, одно яйцо, 100 граммов сливочного масла, 250 граммов муки, 60 граммов сахара, четыре грамма дрожжей и 70 граммов изюма.

Чтобы сделать глазурь, нужно 200 граммов сахарной пудры, три миллилитра лимонного сока и один белок.

Поскольку Росстат не следит за ценами на пудру, изюм и дрожжи, для материала использовали данные сайта одного из сетевых супермаркетов. Полная стоимость кулича с глазурью и изюмом, по данным за март, составила 270,7 рубля. Сам кулич обошелся в 209 рублей, а глазурь — в 61,7.

Самым дорогим ингредиентом оказалось сливочное масло — 123,3 рубля, на втором месте — сахарная пудра, которая стоит 48 рублей, потом два яйца за 22,1 рубля, изюм, дрожжи и пшеничная мука. Наиболее дешевы сахар и лимонный сок.

Ранее в РПЦ раскритиковали появившиеся в продаже пасхальные куличи из дубайского шоколада.