Депутат Панеш разъяснил россиянам условия бесплатной замены счетчиков воды

Вопросы поверки и замены водомеров находятся под контролем постановления правительства России №354 и жилищного законодательства. Возможность получения льготы определяется возрастом прибора, статусом собственника и региональными программами поддержки. Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал RT , что бесплатная замена положена, если прибор учета вышел из строя в течение гарантийного срока.

«Гарантия на счетчики воды обычно составляет три-шесть лет в зависимости от производителя. При поломке в этот период замена производится за счет продавца или изготовителя...», — пояснил депутат.

Он также перечислил льготные категории граждан, которым положена бесплатная замена. К ним относятся ветераны, инвалиды, многодетные семьи и малоимущие граждане.

Срок службы счетчика холодной воды составляет 12 лет, а горячей — шесть лет. При необходимости замены водомера первым шагом является обращение в управляющую компанию или товарищество собственников жилья, которое обслуживает дом.

Для оформления замены счетчика, в том числе льготной, потребуется следующий пакет документов: паспорт собственника жилья, свидетельство о праве собственности на квартиру или договор социального найма, документы на прибор учета. Для получения льготной замены дополнительно потребуются документы, подтверждающие право на льготу: удостоверение ветерана, справка об инвалидности, удостоверение многодетной семьи, справка о доходах для признания семьи малоимущей.