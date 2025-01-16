Россиянам назвали способы защиты от выманивающих пароли ботов

Пытающиеся выманить одноразовый пароль для входа в сервис при двухфакторной аутентификации боты в основном звонят с неофициальных номеров. Их можно отличить по паузам «невпопад» или по дефектам речи, сообщил РИА «Новости» эксперт рынка TechNet НТИ Ярослав Истомин.

Он объяснил, что одноразовые пароли используются на сайтах банков и в приложениях. Их сообщают пользователю по электронной почте, push-уведомлениями или в виде СМС-сообщений.

«Автоматические боты порой имеют сбои в речи, слышны паузы не на месте или роботизированные интонации. Номер входящего звонка не совпадает с официальным контактом сервиса или банка. Мошенники часто создают ощущение паники, они просят срочно зайти на сайт или продиктовать код. Официальные службы не будут угрожать блокировкой или подгонять пользователя», — сказал Истомин.

Эксперт посоветовал внимательно относиться к смс или каждому звонку, а также ни в коем случае не сообщать коды для входа, даже если звонят якобы из банка или техподдержки.

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