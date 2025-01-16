Клиентов маркетплейсов предупредили о мошеннической схеме с обманом детей

Мошенники в 2025 году могут выманить до 350 миллионов рублей, обманывая детей на маркетплейсах. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе команды безопасности Wildberries и Russ.

Злоумышленники пользуются доверием детей, чтобы получить доступ к личным кабинетам и платежным данным их родителей на маркетплейсах. По оценке Wildberries, такая схема грозит клиентам маркетплейсов потерями до 350 миллионов рублей за предстоящий год.

Мошенники от имени популярных блогеров заводят в мессенджерах фейковые аккаунты. Затем потенциальная жертва получает от «любимого блогера» сообщение с выгодным предложением — например, купить внутриигровые предметы по сниженной стоимости или быстро прокачать героя в игре.

Находясь под впечатлением общения с кумиром, ребенок может согласится ввести логин и пароль от личного кабинета или данные карты родителей на маркетплейсе, пояснили в команде безопасности.

Ранее россиянам рассказали о новой схеме телефонного мошенничества.