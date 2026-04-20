Россиянам назвали способы увеличения количества пенсионных баллов

Россияне могут увеличить пенсионные баллы несколькими проверенными способами. Об этом RT рассказал сенатор Игорь Мурог.

По его словам, важно получать белую зарплату и работать официально. Чем выше официальный доход, тем больше взносов работодатель перечисляет в Социальный фонд.

Премиальные коэффициенты также дает отсрочка выхода на пенсию. Например, превышение сроков трудовой деятельности на пять лет увеличивает фиксированную выплату на 36%. Годовые баллы в этом случае увеличиваются в 1,45 раза.

Кроме того, пенсионные баллы также начисляются за нестраховые периоды — уход за пожилыми детьми или инвалидами, либо срочную службу в армии.

Ранее треть жителей России назвала желаемой пенсию в размере 50 тысяч рублей. Средний размер желаемой пенсии среди населения составил 97 580 рублей.