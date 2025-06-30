Россиянам назвали способы сэкономить на ЖКХ после июльской индексации

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля в России станет рекордным за последние годы, рост в среднем составит 11,9%, а в ряде регионов — от 15 до 22%. О последствиях новой индексации и способах избежать издержек 360.ru рассказала кандидат экономических наук доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» Наталья Арсеньева.

Она пояснила, что сильнее всего от новых тарифов пострадают социально уязвимые категории россиян, а также арендаторы квартир. Индексация грозит ростом просрочек и неплатежей за полученные услуги. Отказаться от повышения тарифов ЖКХ правительство не может.

«Масштабная корректировка тарифов обусловлена рядом факторов: ростом себестоимости коммунальных ресурсов и услуг, необходимостью модернизации изношенной инфраструктуры, компенсацией инфляционного давления последних лет, дифференциацией тарифной политики с учетом региональной специфики», — перечислила Арсеньева.

Эксперт подчеркнула, что сегодня перед правительством стоят задачи объяснить россиянам, на что пойдут собранные платежи, а также организовать адресную поддержку для малообеспеченных.

Арсентьева посоветовала россиянам для оптимизации затрат на услуги ЖКХ установить двухтарифные счетчики учета воды и электроэнергии, чтобы экономить по ночам, проверять начисления на общедомовые нужды, где часто встречаются ошибки, установить терморегуляторы и энергосберегающие лампы.

«Если коммунальные платежи превышают установленную долю в доходах семьи, возможно получение адресной государственной поддержки», — добавила эксперт.

О повышении тарифов ЖКХ с 1 июля объявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пояснил, что индексация коснется тепла, водоснабжения, электричества, вывоза мусора и взноса на капитальный ремонт домов. Глава региона заметил, что повышение тарифов должно совпадать с качеством оказываемых услуг, и призвал руководителей округов проверить все коммунальные объекты и изучить жалобы жителей.