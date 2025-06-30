Андрей Воробьев: тарифы на ЖКУ изменятся в Подмосковье в июле

С 1 июля в России изменятся тарифы на коммунальные услуги . В Подмосковье пересмотрят стоимость тепла, водоснабжения, электричества, вывоза мусора и капитального ремонта. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что важно сохранять высокое качество услуг и тщательно следить за работой ресурсоснабжающих организаций.

«Любое повышение цен всегда вызывает вопросы. Важно, чтобы это повышение четко коррелировало с качеством теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения, водоснабжения, строительства очистных сооружений», — сказал Воробьев.

Губернатор поручил проверить все важные объекты ЖКХ в округах, изучить темы жалоб и провести работу с жителями. Он отметил, что модернизация коммунального хозяйства и своевременный ремонт особенно важны в преддверии выборного цикла.

«Если на муниципальном уровне ресурсоснабжающая организация хромает или УК своевременно не проводит мероприятия, то это вызывает раздражение <…> Это очень важная работа, которая важна всегда. Но в электоральном цикле она имеет особое значение», — сказал губернатор