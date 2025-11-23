Россиянам назвали способ быстро проверить наличие мошеннических кредитов

Россияне могут бесплатно проверить наличие мошеннических кредитов в БКИ

Россияне с помощью проверки кредитной истории могут бесплатно узнать, не брали ли аферисты кредиты на их имя. Об этом RT сообщил адвокат Дмитрий Пашин.

По его словам, необходимая информация хранится в Бюрю кредитных историй (БКИ). Чтобы проверить ее, нужно направить запрос в Центральный каталог кредитных историй через портал «Госуслуги» или официальный сайт ЦБ.

Ответ, как правило, поступает в течение дня. В нем будут указаны контакты соответствующего БКИ.

Следующим шагом должен стать запрос на сайте бюро об отчете со всеми действующими кредитами. Его можно бесплатно получить дважды в год.

