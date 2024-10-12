Россиянам рассказали, как мошенники используют открытки в WhatsApp

Эксперт Баранников: аферисты могут взломать аккаунт через открытки в WhatsApp

Мошенники распространяют зловредный контент под видом безобидных ссылок в мессенджере WhatsApp. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель направления внутренней информационной безопасности облачного провайдера Selectel Андрей Баранников.

Например, пользователи WhatsApp могут получить сообщения с открыткой и ссылкой. Однако, чтобы увидеть их содержимое, нужно ввести данные на поддельном сайте госуслуг.

После похищения аккаунта жертвы злоумышленники могут взять на ее имя кредит или провести сделки с недвижимостью. Атаки происходят и в Telegram, когда пользователи получают сообщение о якобы подозрительной активности в аккаунте.

Чтобы предотвратить взлом, им рекомендуют сразу же перейти на поддельный сайт. Если жертва вводит свой номер телефона и код из смс, то аккаунт попадает в руки злоумышленникам.

Пользователи должны не забывать о правилах безопасности при работе в мессенджерах. Баранников напомнил, что не нужно доверять незнакомым контактам, а также стоит проверять ссылки, прежде чем вводить подтверждающий пароль.

Ранее руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян рассказал, что мошенники научились использовать чужие голосовые сообщения для вымогательства денег у россиян.