Россиянам назвали семь важных продуктов в Великий пост

Диетолог Ширшова назвала семь продуктов, полезных в Великий пост

В России 23 февраля начинается Великий пост, который традиционно совпадает с началом весны и периодом снижения запасов витаминов. Диетолог и эндокринолог Екатерина Ширшова назвала kp.ru семь доступных продуктов, способных поддержать организм в непростое время.

В список она включила квашеную капусту — источник витамина C и полезных бактерий, поддерживающих кишечник. Свежая морковь, особенно в сочетании с небольшим количеством жира, помогает усваивать бета-каротин. Свекла богата фолатами и калием, ее можно употреблять сырой, вареной или запеченной.

Отдельное место диетолог отвела запеченному картофелю, лучше — в мундире. Он содержит калий, витамин C и витамин B6, поддерживает работу сердца и нервной системы и дает стабильную энергию.

Весной также полезны лук и чеснок благодаря природным серосодержащим соединениям. Тепличные овощи и зелень — огурцы, помидоры, салат, шпинат — остаются источниками витаминов и пищевых волокон.

«Весной организм особенно уязвим к дефициту витаминов и минералов, поэтому важно регулярно включать в рацион разнообразные овощи», — подчеркнула Ширшова.

По ее словам, именно разнообразие помогает поддерживать иммунитет и общее самочувствие в период поста и межсезонья.

Ранее протоиерей Максим Козлов объяснил, что в Великий пост рекомендуется отказаться от мяса и молока.