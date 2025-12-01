Россиянам назвали самый выгодный новогодний салат

В 2025 году новогодний стол для четверых россиян в среднем будет стоить 9,1 тысячи рублей, что на 13,5% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили «Известия».

Самыми экономичными блюдами останутся традиционные праздничные салаты, приготовленные в домашних условиях. Так, сет из порций «Оливье», «Крабового» и «Селедки под шубой» на одну персону обойдется примерно в 174 рубля.

При этом самым выгодным из них будет «Селедка под шубой», порция которой обойдется в 51 рубль. Стоимость порции «Оливье» аналитики оценили в 57 рублей, «Крабового» — в 66 рублей.

Ранее стало известно, что минимальный «борщевой набор» подешевел за уходяший год на 4%. Репчатый лук стал дешевле на 7%, картофель — на 17,2%. Стоимость белокочанной капусты снизилась больше чем на четверть.