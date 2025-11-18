«Борщевой набор» подешевел за год на 4%

Минимальные цены на овощи, входящие в «борщевой набор», в октябре снизились на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил аналитический центр АКОРТ по результатам мониторинга.

По его данным, репчатый лук подешевел на 7%, картофель — на 17,2%, а белокочанная капуста — более чем на четверть. При этом по сравнению с сентябрем цены, напротив, немного подросли из-за сезона.

Средняя наценка торговых сетей на социально значимые товары «первой цены» в октябре составила 4,1% против 5,4% годом ранее. Шесть из 25 категорий товаров первой необходимости крупные торговые сети продавали в убыток, по ценам ниже закупочных.

Председатель президиума аналитического центра Станислав Богданов назвал среднюю наценку на социально значимые товары исторически минимальной для поздней осени.

«Овощи „борщевого набора“ в октябре дорожали значительно медленнее, чем год назад, благодаря хорошему урожаю и усилиям реитейлеров по сдерживанию цен», — добавил он.

