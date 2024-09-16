Россиянам назвали самый выгодный месяц для отпуска

Октябрь станет самым выгодным для отпуска месяцем 2024 года, ведь в нем больше рабочих дней. Об этом РИА «Новости» сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Главное при планировании отпуска — выбирать для отдыха месяц, в котором меньше выходных и праздничных дней и, соответственно, дороже один рабочий день… Осенью текущего года в октябре: 23 рабочих дня», — сказала она.

При этом эксперт отметила, что к этим правилам могут прислушаться только те сотрудники, которые трудятся по графику 5/2 и отдыхают во все праздничные дни. При другом рабочем графике выгодный месяц выбирается иначе.

Ранее в Госдуме предложили рассмотреть предложение о введении д ополнительных дней отпуска для учителей, как представителей профессий с очень высоким уровнем стресса.