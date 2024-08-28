Учителям предложили давать допотпуск из-за слишком большого стресса на работе

Чернышов внесет в ГД законопроект о допотпуске для самых стрессогенных профессий

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В России представителям профессий с высоким уровнем стресса могут начать предоставлять дополнительные дни отпуска. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов сообщил РИА «Новости», что в ближайшее время внесет такой законопроект в нижнюю палату парламента.

«В осеннюю сессию вернусь к теме защиты чести и достоинства учителей, а также буду вносить законопроект о дополнительных днях отпуска для наиболее стрессогенных профессий», — сказал он.

Депутат назвал профессию педагога одной из самых нервных из-за низкой правовой защищенности и профессионального выгорания.

По его словам, учителям нечего противопоставить излишнему социальному контролю со стороны общественности, хамству родителей и некоторых детей, давлению администрации и чиновников.

Коллега Чернышова, депутат Яна Лантратова предлагала ввести дополнительный отпуск при рождении внуков, сообщил RT. Она попросила Минтруда разрешить давать новоиспеченным бабушкам по пять дней отдыха за свой счет.

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