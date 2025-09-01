Россиянам назвали самый выгодный для отпуска месяц в конце года

Юрист Южалин назвал октябрь выгодным месяцем для отпуска до конца 2025 года

Россиянам наиболее выгодно будет уйти в отпуск в октябре, если выбирать из оставшихся месяцев до конца 2025 года. Об этом РИА «Новости» рассказал директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

«Самым выгодным месяцем для использования отпуска будет октябрь (23 рабочих дня). Немного хуже будет сентябрь и декабрь (по 22 рабочих дня)», — объяснил он.

Юрист отметил, что невыгодно отдыхать в ноябре, так как в этом месяце всего 19 рабочих дней.

По его словам, россияне смогут оценить, какой месяц окажется наиболее «выгодным», если сравнят свой ежедневный доход со среднедневным заработком. Когда он выше, то лучше работать, а если показатели хотя бы равны, тогда стоит использовать отпуск.

Южалин добавил, что работникам с окладом лучше брать в отпуск в том месяце, в котором больше рабочих дней. Дело в том, что отпускные рассчитают исходя из среднего заработка.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян предупредил россиян, что май будет самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году.