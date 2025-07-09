HR-эксперт Мурадян назвал май самым невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году

Несмотря на то что 2025 год еще не завершился, россияне уже активно задумываются об отпуске в следующем году. Все из-за того, что Минтруд представил проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год. HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян в интервью радио Sputnik поделился советами по планированию отпуска в 2026 году.

По словам специалиста, самый невыгодный месяц для отпуска — май. Эксперт отметил, что это особенно нерентабельно, если государство решит объединить майские праздники (1 и 9 мая) и сделать больше праздничных дней, потому что в таком случае сотрудники получат «сущие копейки» за работу в этом месяце.

«Чем больше выходных и праздничных дней выпадает на месяц, тем менее выгодно становится брать отпуск, потому что ежегодно оплачиваемый отпуск и отпускные, которые вам будут выплачиваться, будут выплачиваться за вычетом выходных и праздничных дней. Логика просто: чем больше рабочих дней в этом месяце, и вы идете в отпуск, тем больше денег вам заплатят», — объяснил Мурадян.

Однако, если человек не живет на отпускные деньги во время ежегодных оплачиваемых выходных, то целесообразнее и удобнее брать отпуск именно в майские праздники, заключил собеседник.