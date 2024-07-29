Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Headhunter: август и октябрь наиболее выгодные месяцы для отпуска в 2024 году

Наиболее выгодными для отпуска месяцами в 2024 году будут август и октябрь. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева.

«Размер отпускных зависит количества рабочих дней в месяце, чем их больше — тем выше сумма отпускных. <…>Самые выгодные месяцы для отпуска в оставшийся период 2024 года — октябрь и август», — подсчитала Нечаева.

Также выгоднее всего планировать отпуск после получения премии или повышения зарплаты. Выходные тоже стоит включить в отпуск, это может увеличить общую сумму выплат.

Психолог Павел Озеров посоветовал выходить из отпуска в четверг или пятницу. Составление плана для возвращения в трудовой ритм также окажет помощь в адаптации к рабочим будням.