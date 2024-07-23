Психолог Озеров посоветовал выходить из отпуска в четверг или пятницу

Некоторое снижение желания трудиться после возвращения из отпуска наблюдается у большинства людей, но это можно преодолеть. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал психолог и бизнес-тренер Павел Озеров.

По его мнению, не следует сразу же после отпуска браться за все незавершенные дела или новые задачи. Лучше подготовиться к работе за день-два до возвращения. Также эффективно использовать так называемый «ритуал возвращения»: выпить чашечку кофе с коллегами и обсудить последние события.

Кроме того, существует прием, который не так широко известен — вернуться к работе в четверг или пятницу, чтобы через пару дней снова иметь возможность отдохнуть. Составление плана для возвращения в трудовой ритм также окажет помощь; в этом плане должны быть интересные задачи, которые вдохновляют. Причем его можно подготовить заранее, еще до отпуска.