Россиянам назвали самые распространенные ошибки в подборе одежды на Новый год

Стилист Аммирабиле рекомендовал не надевать на Новый год красное и зеленое

Стилист Джорджио Аммирабиле призвал не сочетать на новогодних и рождественских вечеринках наряды красного и зеленого цветов. Об этом сообщила газета The Sun .

«Вы будете выглядеть как праздничное украшение или эльф, а не как гость вечеринки», — объяснил он.

Стилист призвал отказаться от блесток — они будут выглядеть дешево и сделают человека похожим на елочную гирлянду. Вместо ярких свитеров следует выбрать более элегантные. Также важно правильно подобрать аксессуары и обувь — желательно не надевать высокий каблук, а к праздничному одеянию добавить черный клатч.

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