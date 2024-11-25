Год Деревянной Змеи. В чем встретить 2025-й, чтобы привлечь удачу
Приближается 2025 год, и многие задумываются о том, в чем его встретить. Ведь новогодний образ — важная часть праздничного настроения. 360.ru собрал идеи нарядов для вечеринки, которые помогут привлечь удачу на свою сторону, а также узнал, какие цвета нужно использовать в образах, чтобы понравиться Деревянной Змее.
В чем встречать 2025-й: образ на Новый год
Змея любит натуральные ткани, рассказала 360.ru нумеролог и основатель эзотерического центра «Дневник Медиума» Наталья Шалимова. Поэтому для новогодней ночи подойдут такие материалы, как хлопок или лен.
«Желательно выбирать новую одежду, потому что змея меняет кожу. В этом случае в следующем году можно ожидать перемен. Если же перемен не хочется, например, предыдущий год был полон на события, то встретить можно в уже имеющихся нарядах», — объяснила Шалимова.
Нумеролог посоветовала не выбирать синтетические ткани, поскольку они будут противоестественными — так можно обречь себя на противоестественные процессы в 2025 году. А вот шелк или бархат подойдут для новогодней ночи, ведь змее по нраву дорогие наряды и ткани.
«Не скупитесь на наряд. Змея любит богатство, она символизирует доход. Поэтому таким образом можно привлечь удачу в 2025 году», — подчеркнула нумеролог.
Нежелательно выбирать фасоны с открытым животом.
«Для Змеи живот — сигнал опасности и смерти. Когда змеи притворяются мертвыми, они ложатся на спину и обнажают брюхо. Показывают свою уязвимость», — отметила Шалимова.
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Можно выбирать вещи со змеиным принтом, но с ним важно не переборщить.
«В образе должны прослеживаться элементы статности и элегантности. Мужчинам можно выбрать ремень со змеиным принтом или взять с собой кошелек из змеиной кожи и положить туда крупную купюру для привлечения достатка и удачи. Женщины могут остановиться на ярких аксессуарах и дорогой бижутерии», — рассказал 360.ru эзотерик Сергей Шмелев.
Каких нарядов лучше избегать при встрече 2025 года
Костюм змеи — не самая хорошая идея для новогодней ночи, предупредила Шалимова.
«Змея — это животное без лап, поэтому 2025 год может обернуться для вас временем без опоры. Вы будете опираться на себя, но не на окружающих», — объяснила эксперт.
Хотя змея кажется опасной и ужасной, ее единственный способ защиты — зубы и яд.
«Примеряя на себя костюм змеи в новогоднюю ночь, будьте готовы к тому, что вам придется защищаться только зубами или внутренней силой», — отметила собеседница 360.ru.
Если человек все же решится облачиться в костюм змеи, лучше выбрать что-нибудь легкое, не кричащее, не открытое и вызывающее, а приятное, дорогое, благородное, с множеством аксессуаров. Среди украшений должны преобладать натуральные камни и металлы. Если такой возможности нет, стоит выбирать хотя бы недешевую бижутерию.
«Только не надевайте туфли из змеиной кожи. Это не про жизнь, а про смерть. Если хочется, можно остановиться на змеином принте, но в этом случае вещь должна быть из искусственных материалов», — сказала Шалимова.
Сергей Шмелев уверен, что взрослому лучше не наряжаться пресмыкающимся, чтобы не проявлять неуважение к хозяйке года, но нарядить ребенку в змею можно.
Хозяйка 2025 года хитрая и мудрая, нужно проявить к ней уважение. Нельзя надевать «клоунские» костюмы, никакого красного, в том числе носа Деда Мороза.
Сергей Шмелев
Какие цвета понравятся Деревянной Змее
«Ни для кого не секрет, что мы можем привлечь удачу, отдав предпочтение определенным цветам в новогоднюю ночь. Празднование закладывает энергию на следующий год», — напомнила Шалимова.
Для 2025 года лучше выбирать древесные цвета и цвет хаки, пастельные оттенки. Они принесут спокойствие, умиротворение.
«Особенно удачным будет коричневый и глубокий коричневый цвет. Сейчас это, кстати, цвет сезона. То есть можно выиграть дважды: не только привлечь в Новый год удачу, но и быть в тренде», — уточнила Шалимова.
Если душа тяготеет к зеленому, то лучше остановиться на оттенке хаки.
Зеленый, ярко-зеленый и неприродных оттенков зеленый — цвета неестественности. Если надеть вещи таких расцветок, 2025 год можно прожить в иллюзиях. Желательно, чтобы это были природные или травяные цвета.
Наталья Шалимова
Чтобы задобрить Змею, стоит встретить Новый год в древесных и зеленых тонах, подтвердил Шмелев.
«Древесный — цвет тепла и податливости, зеленый — цвет спокойствия и финансового достатка. Можно выбрать цвет хаки», — уточнил эзотерик.
Неудачные цвета для Новогодней ночи — 2025
На встречу 2025-го нежелательно надевать одежду неоновых, ярких, кислотных, красных и оранжевых оттенков. Для животного мира это цвета опасности.
«В данном случае это сработает и на хозяйке года. Для змеи красный — цвет опасности и ядовитости», — подчеркнула нумеролог Шалимова.
Если надеть красный наряд в новогоднюю ночь, 2025-й может пройти в постоянной тревоге и чувстве опасности. Человека будут преследовать мелкие неудачи, которые могут выбивать из колеи.
Шмелев согласился с коллегой и не рекомендовал использовать яркие и отпугивающие цвета, такие как красный, розовый и фиолетовый.
Краткий обзор модных цветов 2025 года
В следующем году в моде будут легкие, романтичные и игривые цвета: песочный — практически желтый, но более деликатный. Он подходит как для летних образов, так и для осенне-зимних, рассказала 360.ru стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова. Популярными будут классические оттенки, например шоколадный. Это фактически новый черный, который не устаревает от сезона к сезону.
Будет в моде оттенок теплой корицы — более светлый коричневый, имеющий красноватый оттенок. Он поможет создать неповторимые сочетания в образах. Останется популярным красный цвет, но предпочтение нужно отдавать именно насыщенным и алым оттенкам.
Анна Скороходова
Помимо этого, в тренде окажутся зеленый и все его производные. Однако это специфический цвет, который идет далеко не всем.
«Я рекомендую выбирать приглушенные оттенки: хаки, болотный, травянистый. Такие цвета легко комбинировать с другими оттенками, да и они подходят большому числу людей. Можно выбирать цвета, которые „разбавлены“ зеленым: мятный, лайм, сочетание зеленого и синего, бирюза», — уточнила стилист.
В 2025 году в моде также будут нежные оттенки вроде сливочного или пудрово-розового. Они подходят для монохромных сочетаний.