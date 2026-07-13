Россиянам назвали регионы с самыми дешевыми отелями

Самые доступные отели для россиян оказались в Калмыкии и Забайкалье

Средняя стоимость размещения в отелях в России в июле составила 10,5 тысячи рублей за двухместный номер. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии .

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель увеличился на 3%.

Самые доступные гостиницы находятся в Калмыкии и Забайкальском крае — по 4,6 тысячи рублей и 4,8 тысячи рублей соответственно. Также невысокие цены зафиксировали в Орловской, Омской, Томской, Саратовской и Амурской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.

Средняя стоимость размещения в отелях категории четыре-пять звезд достигла 14,7 тысячи рублей, в трехзвездочных гостиницах — 8,8 тысячи рублей, а в объектах категории до двух звезд — 7,6 тысячи рублей.

Самые высокие цены на размещение летом установили на Алтае — до 21,1 тысячи рублей за номер, в Тверской области — 15,2 тысячи рублей и в Московской области — 14,7 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще ездить в короткие турпоездки по стране.